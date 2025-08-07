Mercato : Le PSG finalise un coup à Lille, accord signé !

Le PSG tient enfin son nouveau gardien de but. Le Paris SG et le LOSC se sont entendus sur e transfert de Lucas Chevallier. Cette arrivée aura des répercussions drastiques pour Gianluigi Donnarumma.

Mercato : Le LOSC d’accord, Lucas Chevallier file au PSG !

Le dernier mois du mercato estival est particulièrement agité du côté du Paris Saint-Germain. En plus d’Illya Zabarnyi, dont l’arrivée est imminente, le club de la capitale vient de régler un autre dossier. Elle est parvenue à trouver une entente avec Lille OSC pour le transfert de Lucas Chevalier.

Le Parisien et L’Equipe l’annoncent en chœur ce jeudi soir. La troisième offre du PSG a finalement fait craquer le président lillois Olivier Létang. Le montant du deal est estimé à environ 40 millions d’euros, hors bonus. Le souhait de Lucas Chevalier s’accomplit ainsi. Le portier lillois est très chaud à l’idée de rejoindre les Champions d’Europe. Il ne reste désormais que des formalités administratives à régler avant sa signature.

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie du Paris SG

Cette avancée signifie que Lucas Chevalier devrait se rendre à Paris dans les prochains jours. Une fois sa visite médicale validée, le portier de 23 ans signera un contrat de cinq ans avec le PSG. Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi souhaitaient finaliser cette arrivée avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le 13 août. C’est quasiment fait !

L’arrivée de Chevalier va certainement bouleverser la hiérarchie des gardiens au sein du PSG. Elle risque même de précipiter le départ de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italen serait même déjà en négociations avec Galatasaray.