Mercato OM : Un geste rare de Longoria salué par Montpellier

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a visiblement facilité le départ de Simon Ngapandouetnbu à Montpellier. Un geste rare qui lui vaut la reconnaissance de Laurent Nicollin.

Mercato OM : Pablo Longoria cède Ngapandouetnbu à Montpellier

L’OM anime l’actualité mercato pour ses nombreuses signatures. Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Timothy Weah ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi cet été. Le club dirigé par Pablo Longoria s’attèle désormais à se séparer de quelques joueurs.

Montpellier HSC en a profité pour attirer un Marseillais. Simon Ngapandouetnbu va s’engager avec MSHC. Les discussions ont été concluantes, les deux clubs ayant trouvé un accord pour son transfert. Le portier de 22 ans devrait résilier son contrat avec l’OM pour rejoindre gratuitement Montpellier.

Laurent Nicollin remercie la direction de l’Olympique de Marseille

L’OM a cependant négocié des clauses, incluant un bonus en cas de remontée du MHSC en Ligue 1 et une option de rachat. Face à cet imminent transfert, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a tenu à saluer la direction marseillaise. « J’ai eu Pablo Longoria, qui a été super et a joué le jeu. Quand on était allé à Marseille, il nous avait dit qu’il nous aiderait, il l’a fait. L’OM a facilité les choses pour qu’il vienne. Je le remercie », a-t-il confié à Midi Libre.

Le dirigeant montpelliérain confirme la bonne entente entre les deux directions. Il a aussi précisé que ce choix était une décision collégiale du staff, Simon Ngapandouetnbu devant former un duo avec Mathieu Michel dans les buts. Sa visite médicale est prévue ce jeudi à Montpellier.