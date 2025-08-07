Mercato : L’OM ne s’arrête plus, signature imminente !

Le mercato de l’OM sera bouillant jusqu’au bout. Le club phocéen tente d’ailleurs de recruter Edon Zhegrova. Un accord total avec la direction du LOSC est en passe d’être conclu.

Mercato : L’OM accélère pour Edon Zhegrova

L’Olympique de Marseille est visiblement inarrêtable en cette fin de mois de mercato. L’arrivée de Timothy Weah bouclée, la direction de l’OM se concentre désormais sur un autre dossier en attaque : celui d’Edon Zhegrova. L’international kosovar arrive en fin de contrat dans un an avec le LOSC. Et il refuse jusqu’ici de prolonger.

Cette posture ferme d’Edon Zhegrova rend son départ inévitable chez les Dogues, au risque de le voir s’en aller gratuitement l’année prochaine. C’est dans ce contexte que l’OM se positionne pour l’attirer dans ses filets. Son objectif est de recruter l’ailier lillois pour doubler le poste de Mason Greenwood et anticiper un possible départ de Jonathan Rowe.

15 millions d’euros, accord total en vue avec le LOSC

Cette approche marseillaise ne laisse pas indifférent Edon Zhegrova. Ce dernier est très emballé par le projet OM. Les Phocéens tentent à présent de s’entendre avec le LOSC afin de boucler ce deal. Et l’insider Le Petit OM confirme l’avancée du dossier, estimant qu’un « accord total entre les trois parties ne devrait pas être difficile à trouver ».

Le compte spécialisé souligne les « intérêts communs » de l’OM, du LOSC et du joueur, facilitant les échanges. Le club présidé par Olivier Létang ne serait pas gourmand sur ce dossier, réclamant environ 15 millions d’euros pour libérer son joueur de sa dernière année de contrat. Ce prix n’est pas vraiment un obstacle majeur pour Marseille. Ce deal semble donc en bonne voie.