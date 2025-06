Mercato : Le RC Lens perd la main dans le dossier Juma Bah !

L’espoir de conserver Juma Bah commence par s’éteindre au RC Lens. Vu l’affluence autour du profil de l’international sierra-léonais de 19 ans, les Lensois se sentent désormais menacés.

Mercato RC Lens : Juma Bah, un rêve à oublier !

Le 28 janvier dernier, le RC Lens annonçait la signature de Juma Bah sous forme de prêt de six mois, prenant fin le 30 juin prochain. En coulisses, le club artésien négocie avec Manchester City un nouveau prêt d’une saison, car il apprécie les efforts du jeune défenseur de 19 ans lors de la seconde moitié de la saison. Mais aux dernières nouvelles, l’intérêt du RC Lens ne pèserait plus dans les bureaux des Mancuniens.

D’après la presse anglaise, Juma Bah va finalement retourner chez les Citizens dans les prochains jours, mais il n’entre pas, pour le moment, dans les plans de Pep Guardiola. Par conséquent, il sera de nouveau prêté, mais pas aux Sang et Or. En effet, le Girona FC est désormais en pôle position pour signer Juma Bah. Le club espagnol a exprimé son intérêt et des discussions seraient en cours.

Parallèlement, Southampton FC et Leeds United sont aussi à l’affût. Les Saints sont désormais dirigés par Will Still, ex-entraîneur du RC Lens qui souhaite s’attacher les services du Sierra-léonais. En France, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais seraient aussi en embuscade pour Juma Bah. Face à ces multiples intérêts, les Lensois disposent de peu d’arguments pour se distinguer sur ce dossier.