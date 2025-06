Mercato : Deux cadors visent un crack du Stade Rennais !

Un crack du Stade Rennais croule sous les offres pendant ce mercato estival. Deux géants européens mènent une lutte pour le déloger de Rennes.

Mercato Stade Rennais : Une pépite du Stade Rennais affole l’Europe

Le Stade Rennais va se séparer de certains cadres cet été et recruter de nouveaux joueurs. Deux départs importants ont été déjà enregistrés. Lorenz Assignon a pris la direction de l’Allemagne et s’est engagé avec Stuttgart. Adrien Truffert a filé en Angleterre et a posé ses valises à Bournemouth pour 13 millions d’euros. Le troisième sur la liste est Arnaud Kalimuendo.

L’international Espoirs français est mis sur le marché des transferts puisque de nombreux prétendants se bousculent pour le recruter. Les dirigeants du Stade Rennais ont résisté cette saison sinon ils l’auraient déjà vendu lors du dernier mercato hivernal. L’Eintracht Francfort avait tenté le coup, mais sans succès.

Ces dernières semaines, deux cadors européens s’arrachent Arnaud Kalimuendo. L’Équipe a révélé que Tottenham cible le crack rennais. Les Spurs n’ont pas encore formulé une offre concrète pour le joueur, mais ils suivent attentivement l’évolution de la situation du Rennais. Tottenham n’est toutefois pas seul sur ce dossier.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome est également chaud pour s’attacher les services d’Arnaud Kalimuendo. Cette formation de Serie A est désormais en pole position pour boucler l’opération. Le nouveau directeur sportif de la Louve, Frédéric Massara connaît bien le joueur quand il était encore au Stade Rennais.

Le dirigeant italien pourrait facilement convaincre Arnaud Kalimuendo. La direction du Stade Rennais est ouverte au transfert de sa pépite si une offre de 25 millions d’euros tombe.