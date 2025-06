Mercato OM : Facundo Medina arrive, une date fixée !

L’OM tient sa priorité défensive de ce mercato estival. Le transfert de Facundo Medina est en passe d’être bouclé, avec une arrivée annoncée d’ici la fin du mois.

Mercato OM : Le RC Lens joue la montre, Marseille garde la main pour Medina

Après une saison marquée par une fragilité défensive chronique, l’Olympique de Marseille s’est mis en quête d’un renfort d’envergure. Le choix des dirigeants s’est rapidement porté sur Facundo Medina, pilier du RC Lens depuis cinq saisons. Solide, expérimenté et international argentin, le défenseur central de 25 ans coche toutes les cases.

Séduit par le projet phocéen et l’atmosphère volcanique du Vélodrome, Medina a donné son feu vert. Ne restait plus qu’à convaincre les Sang et Or. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Argentin ne sera pas bradé. Le RC Lens réclame 25 millions d’euros, une somme jugée excessive par l’état-major olympien.

Pablo Longoria s’est lancé dans d’intenses négociations pour faire baisser l’indemnité de transfert. Si le dossier traîne, il n’inquiète pas l’OM, bien décidé à finaliser l’opération dans un délai court.

Une arrivée prévue avant la fin juin

Selon L’Équipe, le club phocéen espère accueillir Medina « d’ici une dizaine de jours maximum ». Ce timing serré répond à une double nécessité : respecter la promesse de bon de sortie accordée par Lens, et offrir à Roberto De Zerbi un effectif complet dès la reprise de l’entraînement, fixée au 7 juillet. Les négociations se poursuivent entre l'OM et Lens au sujet de Facundo Medina, décidé à rejoindre le sud de la France. Un dénouement heureux est espéré d'ici une dizaine de jours.

Le technicien italien envisage d’ailleurs d’utiliser Medina comme arrière gauche dans son système hybride. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM dispose d’un levier financier supplémentaire face à un Lens privé de compétition européenne. Le club artésien, en quête de liquidités, pourrait céder en cas d’offre approchant les 20 millions d’euros.