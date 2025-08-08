Mercato : L’OM prépare l’arrivée d’un défenseur méconnu !

Les discussions entre l’OM et le Club Bruges pour Joël Ordonez se compliquent. Face à cette impasse, les Phocéens ont activé son plan B. Et il mène à un défenseur méconnu du grand public.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille et le Club Bruges négocient un transfert de Joël Ordonez. La presse locale assure que le défenseur équatorien a déjà donné son feu vert pour une arrivé à l’OM avant la fermeture du mercato. Pourtant, le jeune joueur n’a toujours pas foulé le sol marseillais.

La raison ? Les discussions entre l’OM et Bruges patinent. Les deux écuries ne sont pas d’accord sur le montant de l’opération. Les Belges réclamant plus de 37 millions d’euros pour Joël Ordonez. Un montant trop élevé pour les Olympiens. Pablo Longoria et Medhi Benatia regardent même ailleurs en vue de renforcer leur charnière défensive.

Josip Sutalo, une piste idéale pour Roberto De Zerbi

Les dirigeants marseillais ont même une nouvelle cible dans le viseur. Il est question de Josip Sutalo. Le défenseur croate de l’Ajax Amsterdam plait énormément à la direction l’Olympique de Marseille, indique le compte insider Le Petit OM. Son profil : solide dans les duels, à l’aise techniquement et polyvalent correspond aux attentes de Roberto De Zerbi.

Mais là encore, ce dossier est loin d’être simple. L’Ajax Amsterdam a récemment cédé Jorrel Hato à Chelsea et compte pas perdre un autre pilier de sa défense. Les Néerlandais seront donc très gourmands dans les négociations pour un joueur recruté à 20 millions d’euros en 2023.

À l’heure actuelle, nous pouvons dire que le recrutement d’un défenseur central à l’OM est complexe. Le temps presse, et Pablo Longoria devra trouver une solution pour renforcer l’axe de sa défense. Sachant que le championnat reprend ses droits la semaine prochaine.