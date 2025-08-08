Mercato OM : Une légende tente de détourner Joël Ordonez

L’OM peine à conclure un accord avec le Club Bruges pour le transfert de Joël Ordonez. Et une voix inattendue tente de faire dérailler le dossier, au profit de l’Arabie saoudite.

Mercato : Joël Ordonez désire signer à l’OM, mais…

Le transfert de Joël Ordonez à l’Olympique de Marseille n’a toujours pas abouti. Le défenseur équatorien est très chaud pour rejoindre le projet phocéen. Mais les négociations entre le Club Bruges et l’OM n’avancent pas vraiment. La faut au club belge, très exigeant pour son jeune joueur. Un montant d’environ 37 millions d’euros est évoqué pour son transfert.

Cette somme freine pour les Phocéens. Même si l’OM n’a pas encore dit son dernier mot pour Joël Ordonez, cette situation ouvre la porte à d’autres courtisans. Notamment Al-Hilal, prêt à aligner des offres colossales pour s’attacher les services du défenseur de 21 ans. D’ailleurs, dans son pays natal, Joël Ordonez, reçoit des conseils surprenants concernant sa future destination.

Ivan Hurtado le pousse vers un transfert en Arabie saoudite

Ivan Hurtado, ancien capitaine emblématique de la sélection équatorienne (160 capes), a pris la parole sur ce dossier. Il a publiquement encouragé son compatriote à opter pour l’Arabie saoudite plutôt que pour le projet OM. Sur le plateau d’El Canal del Futbol, il a déclaré ceci : « si j’étais Joël Ordoñez, j’irais en Arabie Saoudite. Il doit penser à l’avenir… L’Arabie saoudite a un football compétitif, avec de grands joueurs ; les yeux du monde sont rivés sur ce pays ».

🚨🎙️Ivan Hurtado: “Se eu fosse Joel Ordenez, iria para a Arábia Saudita. Ele tem que pensar no futuro. A profissão de jogador de futebol é curta. A Arábia tem um futebol competitivo, com grandes jogadores; os olhos do mundo estão voltados para esse país.”

pic.twitter.com/2NYyHDvg4m — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 7, 2025

Cette déclaration met en avant la stabilité financière et la compétitivité de la Saudi Pro League. Elle s’oppose à la préférence de Joel Ordonez pour Marseille et la perspective de progresser en Europe. L’OM espère en tout cas que le joueur maintiendra sa position, malgré les diverses pressions.