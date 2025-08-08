Mercato PSG : Luis Campos réalise un double coup en or !

Les dirigeants du PSG sont sur le point de boucler la signature de deux nouvelles recrues. Les deux joueurs sont attendus à Paris dans les prochains joueurs.

Mercato PSG : Deux renforts majeurs en approche au Paris SG

Le mercato estival s’accélère au PSG ces dernières semaines. Les dirigeants parisiens ciblent certaines pépites pour renforcer l’équipe de Luis Enrique avant le démarrage de la nouvelle saison. Deux renforts de poids sont attendus à Paris dans les prochains jours. Il s’agit d’un gardien de but et d’un défenseur central.

Le PSG et Lille avancent vers un accord pour Lucas Chevalier, 23 ans, gardien des Dogues. Le gardien de but français a donné son OK pour poser ses valises à Paris et évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Montant prévu : 55 millions d’euros (40 + 15 en bonus). Une visite médicale pourrait avoir lieu ce vendredi matin. Rien n’est encore officiel, mais la signature semble proche.

Même tendance pour Ilya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien de 22 ans, actuellement à Bournemouth, est sur la short-list du PSG dès l’ouverture de ce mercato estival. Tout est sur le point d’être bouclé. Les Parisiens vont lâcher 65 millions d’euros pour réussir ce joli coup. La date de la visite médicale n’est pas encore fixée, mais son arrivée est proche.