Mercato ASSE : KSV s’active pour une importante signature

Les responsables de l’ASSE auraient entamé les démarches dans la perspective de la prolongation du contrat d’un leader de leur équipe professionnelle.

En marge du recrutement de nouveaux joueurs, l’ASSE songe également à renforcer le contrat des joueurs clés de l’équipe d’Eirik Horneland. La direction du club stéphanois aurait ainsi transmis une proposition concrète de prolongation de contrat à Gautier Larsonneur.

Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, Kilmer Sports Ventures a décidé de sécuriser son gardien de but numéro 1 et capitaine, dont le contrat expire le 30 juin 2026, soit dans une dizaine de mois.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne en janvier 2023 en provenance du Stade Brestois, le portier de 28 ans est le gardien titulaire des Verts depuis sa signature dans le Forez. Il avait ainsi contribué au retour du club en Ligue 1, à l’issue de la saison 2023-2024.

Larsonneur garde la confiance des dirigeants de l’AS Saint-Etienne

Même si ses performances ont été critiquées la saison dernière dans l’élite, Gautier Larsonneur reste un pilier et un cadre de l’équipe stéphanoise. Il est très écouté dans le vestiaire et son engagement pour le club, ainsi que son état d’esprit ne font aucun doute.

Ce sont certainement tous ces facteurs qui justifient l’idée des dirigeants de lui renouveler leur confiance, si l’on en croit les informations de l’Insider. Pour rappel, Gauthier Larsonneur compte 91 matchs sous le maillot de l’ASSE, dont 34 en Ligue 1 et 56 en Ligue 2. En revanche, il a concédé 127 buts pour 31 clean sheet.