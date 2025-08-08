Mercato : Le PSG détecte déjà le successeur de Lucas Beraldo

Désireux de retrouver plus de temps de jeu, Lucas Beraldo pourrait quitter les rangs du PSG lors de ce mercato estival. Conscient de la situation, le Paris SG s’active déjà en coulisses pour assurer son éventuelle succession.

Mercato PSG : Lucas Beraldo veut partir, Galatasaray intéressé

Ce jeudi, le journal L’Équipe fait le point sur la situation de Lucas Beraldo et révèle que les dirigeants du Paris Saint-Germain n’auraient pas du tout apprécié les fuites autour de la volonté du défenseur central de 21 ans de s’en aller, ce qui tend à confirmer que ces fuites venaient plus de l’entourage de l’international brésilien que du club.

Selon le média sportif, Luis Campos était déjà préparé à gérer ce genre de dossier « étonnant » cet été, mais le conseiller sportif parisien aurait pour le moment refusé toutes les approches concernant l’ancien joueur de Sao Paulo, « malgré un discours plus positif lors des premières discussions début juillet autour d’un transfert. »

Pour autant, le PSG ne serait pas enclin à retenir Beraldo contre son gré et pourrait ouvrir la porte pour un transfert, à condition de recruter un défenseur central cet été et de recevoir une offre d’au moins 30 millions d’euros pour le natif de Piracicaba, acheté à 20 millions d’euros en janvier 2024.

D’ailleurs, la version brésilienne de Goal confirme que le jeune compatriote de Marquinhos envisagerait bel et bien de quitter le PSG afin d’avoir plus de temps de jeu dans un autre club européen. Et cela tombe bien puisque Galatasaray serait prêt à formuler une belle offre pour s’offrir les services de Lucas Beraldo, à en croire le quotidien Fanatik.

« Galatasaray prévoit de prendre contact avec le PSG pour Gianluigi Donnarumma et Lucas Beraldo », indique le média turc. Conscient de la situation, Luis Campos aurait déjà identifié un profil pour remplacer éventuellement le protégé de Luis Enrique.

Yusuf Akçiçek pour remplacer Lucas Beraldo ?

En prélude à un possible départ de Lucas Beraldo, le Paris SG aurait coché le nom de Yusuf Akçiçek, défenseur central de Fenerbahçe) pour un transfert dans ces trois dernières semaines du mercato estival. Le compte Twitter PSG Inside Actus affirme que Luis Campos pourrait accélérer dans ce dossier si un club passait à l’action pour recruter Lucas Beraldo.

Toujours selon la même source, ce dossier ne serait pas lié à celui d’Ilya Zabarnyi, qui va rejoindre le PSG en provenance de Bournemouth. « Le Paris Saint-Germain continue de suivre de près Yusuf Akçiçek, jeune défenseur de Fenerbahçe. Le club parisien envisage de passer à l’action pour tenter de le recruter. La piste de Zabarnyi n’est aucunement liée à Akçiçek, les deux défenseurs centraux peuvent être recrutés sur ce mercato d’été.

Le PSG apprécie son profil : solide dans les duels, à l’aise balle au pied, et doté d’un vrai potentiel. Pour faciliter l’opération, le club parisien pourrait envisager un prêt de Beraldo, qui intéresse justement Fenerbahçe. Les discussions pourraient s’accélérer dans les prochains jours, alors que Paris cherche à ajuster son effectif », explique le portail spécialisé. Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2028, l’international turc de 19 ans est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Affaire à suivre donc…