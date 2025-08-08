Stade Rennais : Une offre tombe pour Gauthier Gallon !

Le Stade Rennais pourrait perdre son gardien de but, Gauthier Gallon. Il est sur la short-list d’un club de Ligue 1 pour ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Gauthier Gallon prêt à s’en aller cet été !

Gauthier Gallon, troisième gardien du Stade Rennais, ne veut plus patienter. Relégué derrière Brice Samba, il voit son horizon se boucher. Deux matches seulement la saison dernière : trop peu pour l’ancien portier de Troyes, qui veut retrouver du rythme et du plaisir. Il l’a confié à L’Est Éclair en janvier 2025 : il est prêt à tout pour jouer, même en Ligue 2.

Son idée était de partir l’hiver dernier pour s’éclater quelques mois, puis revenir à Rennes. « J’ai envie de m’éclater pendant cinq-six mois, jusqu’à ce que Steve arrête. Aujourd’hui, je suis prêt à tout pour jouer. J’ai envie de jouer, de m’éclater, même en Ligue 2 ça ne me dérangerait pas du tout. Et puis l’été prochain, revenir à Rennes pour faire un point sur la suite », avait déclaré le portier rennais.

Un prêt au FC Metz avait été sérieusement envisagé lors du dernier mercato hivernal, mais le club lorrain a choisi Arnaud Bodart. Gauthier Gallon est finalement resté à Rennes. Cet été, il veut claquer la porte pour avoir de temps de jeu et poursuivre sa progression. Et un club de Ligue 1 lui fait des yeux doux depuis quelques semaines. Selon les informations de Le Télégramme, l’OGC Nice se positionne pour l’accueillir.

Le technicien niçois, Franck Haise a validé son profil et pousse pour son arrivée chez les Aiglons. Pour le moment, le Gym n’a pas encore envoyé une offre concrète aux dirigeants rennais, mais il se serait déjà renseigné sur la situation du jeune gardien de but.