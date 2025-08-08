ASSE : KSV et Horneland mis sous pression avant la Ligue 2

Le propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, aurait mis en garde la direction du club et l’entraîneur sur l’objectif de la saison. Il serait prêt à sévir en cas d’un nouvel échec.

Mercato : Tanenbaum a dégagé les moyens pour le recrutement

L’ASSE est retournée en Ligue 2 après seulement une saison en Ligue 1. Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui a pris les commandes du club en juin 2024, n’a pas réussi sa première saison à la tête des Verts. Pour la nouvelle saison qui débute ce samedi 9 aout 2025, l’unique objectif des Stéphanois est le retour en Ligue 1 à l’issue de l’exercice.

Le grand patron de l’AS Saint-Etienne a dégagé les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Grâce un budget de recrutement conséquent, Ivan Gazidis fait un mercato ambitieux et envié des clubs de Ligue 2. Le président du groupe canadien a déjà investi près de 17 M€, hors bonus, dans le mercato estival.

Il a levé les options d’achat d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah, et a recruté Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Lassana Traoré, João Ferreira et Ebenezer Annan. D’autres renforts sont attendus dans le Forez avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre 2025.

ASSE : Tanenbaum prêt a virer Gazidis et Horneland si les Verts restent en Ligue 2

Toutefois, Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld n’ont plus droit à un nouvel échec. Selon les informations du journal Le Progrès, ils sont mis sous pression par Larry Tanenbaum. Le prioritaire serait prêt à les virer de la tête de l’ASSE si les objectifs du club ne sont pas atteints à l’issue de la saison 2025-2026. Eirik Horneland serait le premier à prendre la porte, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027.

« Larry Tanenbaum, le propriétaire milliardaire des Verts, a passé l’éponge sur ce premier exercice raté, mais il n’est pas certain qu’il accepte une seconde humiliation que serait une absence de retour immédiat en Ligue 1, objectif clairement affiché », a indiqué le journaliste Olivier Guichard du quotidien régional.

« Les mêmes hommes sont encore aux commandes, le trio français comme leurs patrons anglo-saxons. Pour que l’organigramme ne subisse pas un chamboulement au printemps prochain, ils ont une obligation de réussite, et leur entraîneur Eirik Horneland, également resté en place, avec », a-t-il prévenu ensuite.

Parlant du triumvirat resté en place à l’AS Saint-Etienne à la suite de l’arrivée de KSV, il s’agit de Jean-François Soucassse (Directeur général), Loïc Perrin (directeur sportif) et Samuel Rustem (Directeur général adjoint délégué aux activités sportives).