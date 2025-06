Mercato OM : Un ailier marocain pour remplacer Luis Henrique

La direction de l’OM semble bien partie pour recruter un prodige marocain en vue de succéder à Luis Henrique. Sauf que la Lazio Rome ambitionne de gâcher ses plans.

Mercato : L’OM cible Hamza Igamane pour remplacer Luis Henrique

Le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan oblige l’Olympique de Marseille à trouver son remplaçant le plus rapidement possible. Dans cette quête offensive, la direction de l’OM n’écarte aucune zone géographique et prospecte du côté de l’Ecosse. Le journaliste Rudy Galletti assure en effet que les Phocéens suivent de très près Hamza Igamane, jeune attaquant des Glasgow Rangers.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS FAR Rabat pour 2,5 millions d’euros, l’attaquant marocain a démontré l’étendue de son potentiel. Cette saison, Hamza Igamane a affolé les compteurs. L’ailier polyvalent a marqué à 16 buts reprises et délivré 3 passes décisives en 45 apparitions. De telles performances ont attiré l’attention des Phocéens.

La Lazio Rome joue les trouble-fêtes

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, espère convaincre son compatriote de signer en Provence pendant ce mercato estival. Surtout que Hamza Igamane est très convoité sur le marché des transferts. La Lazio Rome tenterait même de l’attirer en Serie A et aurait entamé les premières manœuvres en vue d’arracher sa signature. 🚨👀 Lazio and OM are monitoring Hamza Igamane.



⚔️ Multiple clubs across Europe are also interested in him.



💰 Rangers have set a price tag, but there is some room for negotiation.



➕ More details on @TEAMtalk ⤵️ pic.twitter.com/rxB6nwJ0KF— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 23, 2025

Les Phocéens sont donc prévenus, ils devront vite réagir. Le Stade Rennais, le LOSC, le RC Strasbourg ou encore West Ham se positionneraient aussi en coulisse sur ce dossier.