Mercato ASSE : Horneland apprécie les renforts de KSV

L’entraineur de l’ASSE, Eirik Horneland, a livré son avis sur le mercato stéphanois, notamment le renforcement du staff technique, médical et de l’organigramme du club.

Mercato : Six nouveaux joueurs à l’ASSE, en plus Cardona, Bernauer et Ekwah

L’ASSE s’est offert cinq nouvelles recrues pendant ce mercato d’été, en plus d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah, dont les options d’achat ont été levées. Mahmoud Jaber, Chico Lamba et Lassana Traoré sont arrivés respectivement du Maccabi Haïfa (Israël), du FC Arouca (Portugal) et de Diambars FC (Sénégal).

Le milieu de terrain israélien et les deux défenseurs ont été suivis cette semaine par João Ferreira (arrière droit) et Ebenezer Annan (arrière gauche). Ils sont en provenance de Watford en Angleterre et de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie. Débarqué librement de Brighton, Joshua Duffus (attaquant) a également renforcé l’équipe de l’AS Saint-Etienne, en attendant l’officialisation de sa signature.

L’ASSE bascule dans une nouvelle dimension avec Tivey, Daley, Dr Papastaikoudis, Holohan, Lousberg…

En marge de l’équipe professionnelle, les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) ont aussi renforcé les staffs technique et médical, ainsi que l’organigramme. Deux nouveaux préparateurs physiques : David Tivey (spécialiste de la préparation individualisée) et Calum Daley ont été engagés.

Quant à Donough Holohan, il est le nouveau directeur de la performance. Le président Ivan Gazidis a aussi recruté le docteur Foivos Papastaikoudis, un psychologue de la performance pour le compte de l’équipe professionelle de l’ASSE. Romain Quiblier a, lui, integéré la cellule communication, tandis qu’Alexandre Lousberg a été nommé à la tête de la cellule de recrutement.

Horneland évoque des renforts reconnus pour leurs compétences, expériences et connaissances

Réagissant à toutes ces arrivées, Eirik Horneland a apprécié la politique et la nouvelle vision des dirigeants du groupe canadien. « Sur et en-dehors du terrain, la restructuration du club s’est poursuivie. C’est un processus qui est en cours, on a encore beaucoup de travail. (…) Au-delà des renforts enregistrés, beaucoup de personnes ont intégré le club que ce soit dans le staff technique, médical ou au recrutement. Ils sont reconnus pour leurs compétences et ont une grande expérience et beaucoup de connaissances », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« À présent, il faut créer une synergie entre ses grands professionnels pour bénéficier de leurs compétences et aider l’ASSE dans le futur », a indiqué le technicien norvégien ensuite.