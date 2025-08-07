Mercato OM : Ça bouge, offre surprise pour Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi, écarté du groupe professionnel de l’OM, ne manque pas de sollicitations. Le Panathinaïkos est revenu à la charge pour le milieu marocain avec de nouveaux arguments financiers.

Mercato OM : Le Panathinaïkos fait une nouvelle offre pour Azzedine Ounahi

La signature de Timothy Weah, sa sixième recrue estivale, étant bouclée, l’Olympique de Marseille s’attèle à présent à mettre dehors ses lofteurs. Azzedine Ounahi fait notamment partie de cette catégorique. L’international marocain ne rentre pas les plans de Roberto De Zerbi. La preuve, il s’entraine actuellement avec l’équipe réserve de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Azzedine Ounahi déchire une nouvelle offre !

La direction marseillaise cherche activement à se débarrasser de lui. Elle avait pourtant cru tenir la bonne affaire avec l’offre venue du Spartak Moscou, 12 millions d’euros. Sauf que le milieu de terrain de 25 ans a refusé de s’y rendre pour des raisons géopolitiques. Depuis lors, il reste scotché chez les lofteurs de l’OM.

8 millions d’euros repoussés par l’Olympique de Marseille

Le Panathinaïkos, où Azzedine Ounahi a été prêté la saison dernière, n’a pas aussi dit son dernier mot. Le club grec a été incapable de lever son option d’achat fixée à 11,5 millions d’euros. Néanmoins, le Pana ne lâche rien et a formulé une nouvelle proposition à l’OM pour son transfert.

À voir

FC Nantes : Une offre venue de la Russie déchirée

Lire aussi : Mercato OM : Une offre jugée « ridicule » pour Ounahi

Elle s’élèverait à 8 millions d’euros, bonus compris, et un pourcentage de 15% sur une éventuelle future plus-value. Cette offre a immédiatement décliné par l’OM, indique la source. Les discussions devraient tout de même se poursuivre, tant le Panathinaïkos fait du retour d’Azzedine Ounahi une priorité en cette fin de mercato.