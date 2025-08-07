Mercato PSG : L’AS Monaco fait un geste fort pour Akliouche

Toujours dans les plans du PSG, Maghnes Akliouche pourrait être l’un des tubes des dernières semaines du mercato estival. D’autant que l’AS Monaco serait désormais disposé à revoir à la baisse ses exigences financières.

Mercato PSG : Un tarif revu à la baisse pour Akliouche ?

D’après le site Goal, l’AS Monaco aurait revu ses prétentions pour Maghnes Akliouche. Depuis le début du mercato estival, les dirigeants monégasques réclamaient forcément 70 millions d’euros pour son milieu offensif de 23 ans. Cependant, faute d’offre concrète, notamment de clubs anglais et du Paris Saint-Germain, la formation du Rocher serait désormais prête à laisser partir l’international espoir français contre un chèque de 50 millions d’euros.

Cette somme, bien inférieure aux attentes initiales de l’AS Monaco, pourrait donc suffire à convaincre le dernier troisième de Ligue 1, même si des bonus devraient être inclus, selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport. Cette situation pourrait relancer le PSG dans ce dossier, surtout que le profil de Maghnes Akliouche correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique et de Luis Campos.

L’entraîneur espagnol et le conseiller sportif portugais apprécient particulièrement les joueurs polyvalents capables d’évoluer à plusieurs postes, une caractéristique que possède pleinement le protégé d’Adi Hütter. Mais le Paris SG ne serait pas seul sur ce coup.

Le Bayer Leverkusen prêt à satisfaire Monaco pour Akliouche ?

Maghnes Akliouche, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, sort d’une saison remarquable avec 7 buts et 12 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Son profil technique, sa polyvalence et son potentiel font de lui la cible idéale pour le Bayer Leverkusen, qui souhaite le positionner comme ailier de premier plan pour succéder à Florian Wirtz, transféré à Liverpool cet été pour 125 millions d’euros.

Le joueur bénéficie de l’aval total du staff technique allemand, Erik ten Hag ayant validé à 100% le profil d’Akliouche. Le club allemand serait disposé à investir une partie de l’argent récolté du transfert de Wirtz pour financer l’arrivée du jeune monégasque.

D’après Goal, les négociations se poursuivent et le vice-champion d’Allemagne espère parvenir à un accord définitif avec l’AS Monaco avant la première journée de Bundesliga, soit dans deux semaines.