Mercato OM : Il débarque et pousse pour un autre renfort

La fin du mercato de l’OM s’anime avec une saveur très lilloise ! À peine arrivé, Timothy Weah endosse déjà le costume d’agent sportif pour tenter d’attirer à Marseille son ancien coéquipier : Edon Zhegrova.

Mercato OM : Timothy Weah en mode en agent pour recruter Zhegrova

L’Olympique de Marseille a visiblement une grande affection pour les anciens joueurs du LOSC. Après Angel Gomes, arrivé libre en début de mercato, c’est autour de Timothy Weah de débarquer à l’OM. L’attaquant américain ne cache pas sa joie de rejoindre le club phocéen. « C’est un rêve d’être ici », a-t-il indiqué en conférence.

Lire aussi : Mercato OM : Timothy Weah, réaction surprise de Vinicius Jr !

Mais ce n’est pas terminé, un troisième Lillois pourrait bien rejoindre l’OM. Il est question d’Edon Zhegrova. Les dirigeants de Marseille négocient avec le LOSC en vue de conclure son transfert. Cette piste offensive est d’ailleurs ardemment sa nouvelle recrue offensive. Devant les médias, Timothy Weah a clairement affiché son intention d’aider l’OM à finaliser le transfert de son ex-partenaire à Lille.

À voir

Stade Rennais : Beye dit au revoir à un autre flop !

Lire aussi : Mercato OM : Après Weah, nouveau deal en vue avec la Juve

Il est persuadé que Zhegrova sera lui aussi séduit par le projet marseillais. « Edon ? Je vais aider pour sa signature. Il n’y a pas trop besoin parce que le coach et la direction sont très très forts, très gentils ». L’Olympique de Marseille semble ainsi bien recréer un trio qui a fait les beaux jours du LOSC.