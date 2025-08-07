Mercato FC Nantes: Changement de cadence pour Matthis Abline

Fortement pressenti à l’OM, Matthis Abline est toujours un joueur du FC Nantes à trois semaines de la fin du mercato estival. Mais tout reste encore ouvert dans ce dossier pour un autre club de Ligue 1.

Mercato FC Nantes : L’OM abandonne la piste Matthis Abline

Après Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto ou encore Pedro Chirivella, qui ont quitté le FC Nantes et rapporté au total près de 40 millions d’euros, Waldemar Kita pourrait encore renflouer ses caisses d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. Pourtant, l’aventure n’est pas terminée.

Meilleur buteur nantais la saison passée avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, Matthis Abline continue d’alimenter les rumeurs durant ces trois dernières semaines du mercato estival. En effet, le journal L’Équipe explique que si la piste l’Olympique de Marseille semble avoir abandonné cette piste avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’attaquant du FC Nantes serait toujours une priorité pour le Paris FC.

Waldemar Kita ne souhaite pas brader son joueur de 22 ans et demanderait entre 20 et 30 millions d’euros pour le laisser partir. Des chiffres qui ont fait reculer l’OM. Mais pas l’autre club de la capitale française. Le quotidien sportif assure que le Paris FC reste un sérieux candidat à surveiller, tandis que d’autres clubs de Ligue 1 et étrangers pourraient également se manifester pour Matthis Abline dans les ultimes moments du marché des transferts.

L’été serait donc loin d’être terminé, et les derniers instants du mercato pourraient réserver encore bien des surprises à Nantes. Comme le souligne But FC, « même si le FC Nantes n’est pas forcément vendeur, Matthis Abline pourrait bel et bien quitter les Canaris cet été », rappelant l’exemple de Nathan Zézé parti en Arabie Saoudite face à une offre particulièrement attractive. Affaire à suivre…