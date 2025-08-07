Le PSG valide 55 M€ pour Lucas Chevalier après le coup de pression

Lucas Chevalier va bien rejoindre le PSG à l’occasion de ce mercato estival. Le club parisien a finalement cédé au LOSC sur l’affaire des bonus.

Mercato PSG : Lucas Chevalier arrive pour 55 M€, Donnarumma vers la sortie ?

Cette saison, Lucas Chevalier a brillé de mille feux. Sans les titres en Ligue 1 et en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, le portier lillois aurait eu plus de chances de devenir le meilleur gardien de France cette saison. C’est son confrère Gianluigi Donnarumma du PSG qui va arracher ce titre prestigieux : le Trophée Yachine.

Et pourtant, le PSG n’a d’yeux que pour le Lillois, désormais à quelques jours de s’engager officiellement sous ses couleurs. En effet, le club de la capitale et le LOSC avaient déjà un accord verbal sur le montant du transfert de Lucas, estimé à 40 millions d’euros. La direction du club nordiste avait même donné son accord pour des négociations entre Paris et le gardien de but, signe de sa volonté de céder au PSG son dernier rempart.

Dans le même temps, le LOSC avait placé une demande de bonus portant le montant total du transfert à 55 millions d’euros. Fort curieusement, le PSG faisait un refus d’obstacle sur ce point depuis plusieurs jours. Ce n’est qu’après la fuite de l’information sur ce point d’achoppement que le club de la capitale a décidé d’avancer.

D’après RMC Sport, le Paris Saint-Germain est finalement passé à l’action pour boucler le transfert de Lucas Chevalier. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi aurait finalement accepté le deal global, qui permet d’évaluer le transfert du gardien tricolore à 55 millions d’euros. Cet accord va très prochainement marquer le départ de Donnarumma, plus vraiment dans les plans de Luis Enrique.

Le technicien espagnol du club de la capitale a déjà échangé avec le Lillois pour le convaincre de rejoindre son groupe. Il lui a même déjà exposé son plan de jeu ainsi que sa stratégie pour le faire briller dans les buts du PSG. Enfin, ce dossier, longtemps présent dans les petits papiers du PSG, va connaître son épilogue officiel. Les prochains jours pourraient être suivis d’une présentation du gardien de 23 ans, auteur de 157 matchs, dont 127 sous le maillot lillois.