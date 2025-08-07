Stade Rennais : Beye dit au revoir à un autre flop !

La direction du Stade Rennais scelle l’avenir d’un autre indésirable. Il prend la direction de l’Allemagne.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable vers l’Allemagne

C’est officiel. Warmed Omari va jouer en Allemagne la saison prochaine. Le Stade Rennais l’a prêté à Hambourg, promu en Bundesliga. L’opération, conclue jeudi 7 août, inclut une option d’achat. Omari, formé à Rennes, était sur la liste des départs. Prêté la saison dernière à Lyon, il n’avait quasiment pas joué. Cette fois, il espère relancer sa carrière, en suspens depuis un an.

Le SRFC continue d’alléger son effectif. Le départ d’Omari est le dixième de l’été. D’autres noms vont suivre. Le technicien du club breton, Habib Beye chasse tous les indésirables pour mettre en place une équipe guerrière la saison prochaine. Les Rennais veulent retrouver l’Europe à la fin de la saison prochaine. Certains départs seront officialisés dans les prochains jours.

Baptiste Santamaria file vers Valence. Il est en Espagne pour la visite médicale. Le transfert sera bientôt bouclé. Kazeem Olaigbe, lui, est en Turquie. Il va signer à Trabzonspor. Du côté du Brésil, Rennes a trouvé un accord avec Vasco de Gama. Carlos Andres Gomez part en prêt payant, avec obligation d’achat conditionnée à ses performances.

Deux autres départs arrivent aussi. Jonathan Do Marcolino va jouer au Portugal, en D2, à Lusitania de Lourosa. Et Henrik Meister rejoint Pise, en Serie A, via un transfert définitif.