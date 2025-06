Mercato RC Lens : Un gros pactole de 23 M€ en approche !

Le mercato estival s’accélère dans les coulisses du RC Lens avec une grosse vente en ligne de mire. Il s’agit de celle d’Andy Diouf, sur le point de prendre la direction de Crystal Palace pour un montant de 23 millions d’euros.

Le départ d’Andy Diouf n’est pas une urgence dans les bureaux du RC Lens, mais il pourrait être concrétisé cet été compte tenu de l’intérêt suscité en Europe. Sur le marché, le milieu de terrain relayeur de 22 ans est dans le collimateur de Crystal Palace. Ces dernières semaines, les Eagles ont suivi de très près les performances du Franco-Sénégalais. Satisfaits de ses prestations, ils ont décidé de passer à l’action.

Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, le club de Premier League s’est montré concret avec une offre de 21 millions de livres sterling (environ 23 millions d’euros), qui pourrait être soumise au RC Lens dans les prochaines semaines. Alors qu’Andy Diouf est évalué à 15 millions d’euros, cette proposition de Crystal Palace représenterait un gros pactole pour les Sang et Or, qui pourraient ainsi renflouer leurs caisses.

En revanche, le départ du Franco-Sénégalais de 22 ans serait une lourde perte pour Pierre Sage, qui vient tout juste de rejoindre le banc du club artésien. Cette saison, Andy Diouf a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 2 504 minutes. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

