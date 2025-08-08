Mercato OM : Encore un nouveau départ officialisé !

L’OM continue de dégraisser son effectif au cours de ce mercato alors que le club ne cesse de se renforcer. Formé à Marseille et considéré comme un grand espoir phocéen, Simon Ngapandouetnbu quitte officiellement l’Olympique de Marseille. Le jeune portier camerounais s’est engagé avec Montpellier, où il tentera de franchir un cap.

Mercato OM : Un départ de plus pour Marseille

Le chantier continue à l’Olympique de Marseille, et c’est un nouveau visage du centre de formation qui s’en va. Simon Ngapandouetnbu, 22 ans, quitte le club phocéen après plusieurs années passées dans l’ombre, mais toujours au contact de l’élite. Malgré son potentiel, le Camerounais n’a jamais eu sa chance en Ligue 1 sous les couleurs olympiennes.

Promis à un bel avenir, le natif de Yaoundé avait signé son premier contrat professionnel à seulement 16 ans sous l’impulsion d’Andoni Zubizarreta. Entraîné au quotidien aux côtés de références comme Steve Mandanda, il a longtemps patienté avant de réellement lancer sa carrière, notamment la saison dernière, avec Nîmes (National).

Le MHSC parie sur l’avenir avec Ngapandouetnbu

Montpellier n’a pas hésité à saisir l’opportunité. Orphelin de Benjamin Lecomte, le club héraultais cherchait un gardien capable de concurrencer Mathieu Michel. C’est désormais chose faite avec l’arrivée gratuite de Simon Ngapandouetnbu, officialisée ce jeudi. Marseille, prudent, a toutefois conservé une option prioritaire de rachat, preuve de la confiance placée en son ancien joueur.

En rejoignant le MHSC, le Camerounais franchit un nouveau cap. Attendu pour disputer la Ligue 2 lors de l’exercice 2025-2026, il aura à cœur de confirmer les espoirs placés en lui depuis ses débuts. Pour Simon, le temps de l’attente est terminé. Place à l’action.