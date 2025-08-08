Chelsea : Terrible nouvelle pour les Blues !

Un coup dur avant même le coup d’envoi. Levi Colwill, pilier défensif de Chelsea, a été opéré du genou et manquera plusieurs mois de compétition. À quelques semaines de la reprise, les Blues perdent ainsi l’un de leurs éléments les plus fiables.

Chelsea : Une blessure grave en pleine préparation pour Levi Colwill

C’est lors d’une séance d’entraînement de pré-saison que Levi Colwill s’est écroulé, touché au genou. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur, une blessure aussi redoutée que redoutable dans le football de haut niveau. Le défenseur anglais de 22 ans a été opéré ce jeudi et entame désormais un long parcours de rééducation.

Pour Chelsea, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Alors que le nouvel exercice 2025-2026 approche, Enzo Maresca voit l’un de ses titulaires les plus constants quitter prématurément la scène. Une absence qui pourrait durer entre six et neuf mois selon les estimations médicales, ce qui compromet une bonne partie de la saison du jeune international.

Colwill, un taulier déjà indispensable

Titulaire à 35 reprises en Premier League la saison passée, Colwill s’était imposé comme un roc au sein de la défense londonienne. Sa régularité, son calme et sa qualité de relance en faisaient un cadre naturel du vestiaire, malgré son jeune âge. Sa saison 2024-2025 avait été couronnée par deux titres majeurs : la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs, où il avait brillé face au PSG.

Appelé en sélection nationale, il avait également franchi un cap avec les Three Lions, en disputant quatre rencontres et en gagnant en crédibilité auprès du sélectionneur anglais. Sa blessure constitue un coup d’arrêt brutal dans une trajectoire ascendante et laisse Chelsea face à un défi de taille pour combler ce vide.