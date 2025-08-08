Mercato LOSC : Après Chevalier, un autre gros chèque arrive

D’accord avec le PSG pour le transfert de son gardien de but, Lucas Chevalier, pour 55M€, le LOSC pourrait négocier un autre gros deal dans les prochains jours. Explications.

Mercato : Après Chevalier, un autre titulaire sur le départ

Après avoir déjà perdu plusieurs cadres de l’effectif lors de ce mercato estival, notamment Gabriel Gudmundsson, Angel Gomes, Jonathan David et Rémy Cabella, le LOSC Lille serait sur le point de perdre son gardien de but, Lucas Chevalier. À l’issue de plusieurs jours de négociations, le Paris Saint-Germain et le club lillois auraient trouvé un accord pour le transfert de l’international français de 23 ans.

Pour s’offrir les services de Chevalier, le Champion de France a accepté de lâcher 55 millions d’euros, bonus compris. Déjà d’accord avec Luis Campos sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, le portier numéro 2 de l’équipe de France devrait prochainement atterrir à Paris pour passer ses tests médicaux avant de signer son bail en faveur des Rouge et Bleu.

Proches de perdre ainsi leur dernier rempart, les Dogues pourraient également faire face à une nouvelle offensive majeure. Cette fois-ci, c’est Alexsandro qui serait dans le viseur d’Al-Hilal. Le LOSC avait déjà reçu une première offre de 30 millions d’euros pour son défenseur central brésilien.

Proposition formulée par Al-Nassr, mais rejetée par Olivier Létang qui souhaite garder son joueur de 25 ans la saison prochaine. Mais l’Arabie Saoudite n’en démord pas et maintien son pressing pour attirer l’enfant de Rio de Janeiro.

« Devenu international brésilien, Alexsandro (25 ans) est l’objet d’une offensive de la Saudi Pro League. Al Hilal propose 40M€ pour le défenseur du LOSC. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2028 », a rapporté le journaliste Nabil Djellit sur Twitter. Une belle somme qui pourrait faire réfléchir par deux fois Olivier Létang et les dirigeants lillois. Par contre, l’entraîneur Bruno Genesio pourrait ne pas apprécier de perdre Alexsandro après le départ annoncé de Bafodé Diakité.