Mercato ASSE : Ils veulent tous partir, Horneland confirme !

À la veille de la reprise du championnat, l’ASSE fait face à une vague d’incertitudes. Eirik Horneland, en conférence de presse, a reconnu les nombreuses velléités de départ au sein de son effectif.

Mercato ASSE : Ekwah, un feuilleton qui dure

Pierre Ekwah brille surtout par son absence. Prêté la saison passée par Sunderland, le milieu de terrain a convaincu au point que l’ASSE décide de lever l’option d’achat. Mais depuis, le joueur ne s’est plus présenté à l’entraînement. Une situation tendue que déplore Horneland.

Lire aussi : Mercato ASSE : Horneland apprécie les renforts de KSV

À voir

Mercato: Chevalier au PSG, le LOSC tient son nouveau gardien

« C’est difficile de vous répondre, je n’ai pas le contrôle là-dessus. J’aimerais qu’il soit là mais ce n’est pas le cas pour le moment », a regretté le technicien norvégien. Sans masquer son attachement au joueur, il a souligné l’importance d’Ekwah dans son dispositif :

Lire aussi : ASSE : Gros doutes avant la reprise à Saint-Étienne !

« Pierre a été un joueur très important pour nous la saison passée. Je compte sur lui même s‘il n’est pas là. Sans lui, on serait peut-être un peu court au milieu ». L’ombre d’un bras de fer pèse clairement sur les Verts à quelques jours du déplacement à Laval.

Une équipe entre doutes et blessures

Autre dossier complexe : Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien n’a pas réalisé une préparation optimale, freiné par des pépins physiques à répétition. « Il travaille dur mais je ne sais pas s’il pourra être là contre Laval », a concédé Horneland. Entre blessures et incertitudes contractuelles, la composition de l’équipe pour la première journée est encore floue.

À voir

Mercato OM : Encore un nouveau départ officialisé !

Lire aussi : ASSE : Une fin du mercato XXL se profile à Saint-Etienne

Le coach devra composer avec un effectif morcelé, dont l’engagement à long terme semble pour certains… conditionnel. Dans un discours lucide, Horneland a reconnu l’état d’esprit mitigé de plusieurs de ses joueurs. « Cette période de mercato est toujours compliquée quand on descend. Certains joueurs ont des ambitions. Je suis content qu’ils en aient », a-t-il déclaré.

Lire aussi : ASSE : Dall’Oglio éclaire Horneland sur le piège de la L2

À voir

Mercato LOSC : Après Chevalier, un autre gros chèque arrive

Mais le message est clair : ceux qui sont encore là doivent s’investir pleinement. « Moi, je veux des joueurs qui sont dans le projet. Ce que je leur demande, c’est de donner le maximum pendant qu’ils sont là », a-t-il fait savoir. Une exigence légitime dans une période charnière pour les Verts.