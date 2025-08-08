PSG : Le Ballon d’Or met le bazar au vestiaire du Paris SG

Le soutien appuyé du PSG à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or n’a pas été du goût de tous. En interne, des tensions émergent alors que plusieurs joueurs se sentent lésés par cette mise en avant.

Ballon d’Or : Dembélé, visage d’un PSG conquérant

Avec 35 buts et 16 passes décisives cette saison, Ousmane Dembélé a porté le Paris Saint-Germain vers un quadruplé historique, tout en concluant son exercice par une finale étincelante de Ligue des Champions. L’ancien Rennais n’a jamais été aussi décisif, s’érigeant en véritable leader d’un collectif soudé et conquérant.

Lire aussi : PSG : Ballon d’Or, Dembélé reçoit un soutien de poids

Face à une telle démonstration, la direction parisienne a logiquement décidé de pousser la candidature de son numéro 10 pour le Ballon d’Or. Nasser Al-Khelaïfi ne s’en est d’ailleurs pas caché : « S’il ne gagne pas, il y a un problème. » Une déclaration sans filtre qui résume l’ambition du club… mais qui a également semé le trouble.

Un vestiaire secoué par des jalousies internes

Le PSG compte neuf nommés parmi les 30 prétendants au prestigieux trophée. Pourtant, l’omniprésence de Dembélé dans la communication du club a été mal vécue par certains. Loin d’un consensus, cette promotion ciblée a généré des crispations dans le vestiaire, où plusieurs joueurs estiment avoir été injustement éclipsés.

À voir

Chelsea : Terrible nouvelle pour les Blues !

Lire aussi : Marquinhos évoque le Ballon d’Or, des fans du PSG contrariés !

D’après L’Équipe, des murmures ont émergé dès l’annonce de la liste. Certains cadres ont vu dans cette posture un manque de reconnaissance. Le président a bien tenté de rattraper le tir en affirmant, devant le groupe, que « tous les joueurs du PSG méritaient le Ballon d’Or ». Trop tard ? Ce climat tendu risque de parasiter une saison à peine achevée, laissant planer une ombre sur l’unité du vestiaire parisien.