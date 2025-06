Mercato FC Nantes : ça chauffe au FCN, un roc serbe arrive !

Dans l’actu mercato, un accord est bouclé entre le FC Nantes et un défenseur, un véritable roc serbe. Il est attendu sur les installations du FCN pour passer sa visite médicale.

Mercato FC Nantes : Kita déniche un défenseur serbe

Le FC Nantes va accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours, un véritable coup d’accélérateur au mercato des canaris. Les Jaunes et Verts ont déjà perdu des cadres dans ce début de mercato estival. Ils devront se renforcer avant le démarrage de la saison prochaine au risque de flirter comme souvent ces dernières saisons avec les dernières places du championnat Ligue 1. Le nouvel entraîneur du club, Luis Castro et les dirigeants du FCN, Waldemar Kita et son fils Franck Kita se mobilisent pour frapper un joli coup à 0 euro.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Pedro Chirivella vers la Grèce !

À voir Info Mercato : L’OM dégote un superbe coup en attaque !

Selon les informations de Ouest-France, ils auraient trouvé le successeur de Nicolas Pallois. Ce dernier est annoncé sur le départ après la fin de son contrat à la fin de ce mois de juin. Le défenseur central serbe, Uros Radakovic est la priorité des Nantais pour apporter de tonus à la ligne défensive de l’équipe. Le roc serbe est libre de tout contrat et peut donc signer gratuitement avec le FC Nantes lors de ce mercato estival. Il quittera donc Sivasspor dont il arborait le maillot depuis 2024 seulement.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Florent Mollet !

La famille Kita a déjà entamé des discussions avec Uros Radakovic et les deux parties ont trouvé un accord définitif, selon cette source. Uros Radakovic est attendu à Nantes pour passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature du contrat de deux ans qui l’attend. Cette saison, le défenseur serbe a disputé 29 matchs et a fait trembler les filets 4 fois, ce qui montre chez lui une grande capacité de soutien aux actions offensives.