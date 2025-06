Mercato OGC Nice : Une pépite à 6 M€ arrive !

Ces derniers jours, l’OGC Nice est tombé sous le charme d’un jeune milieu de terrain, et s’investit pour sa signature. Il s’agit de Junior Dina Ebimbe, sociétaire de l’Eintracht Francfort, en Bundesliga allemande.

L’intérêt de l’OGC Nice pour Junior Dina Ebimbe se confirme de plus en plus. Le club rouge et noir a coché le nom du jeune milieu de terrain à cause de son profil séduisant. Il est un milieu de terrain polyvalent, capable de jouer en tant que relayeur et piston gauche/droite. Il dispose d’un volume de jeu impressionnant, ce qui lui permet d’alterner efficacement entre le secteur offensif et défensif.

Ces derniers jours, l’OGC Nice a eu des discussions avec l’Eintracht Francfort, qui ne serait pas opposé au départ de Junior Dina Ebimbe. Ainsi, le Gym a fait une offre de 6 millions d’euros, selon Africafoot, pour s’attacher les services du jeune franco-camerounais de 22 ans. Les discussions sont toujours en cours et laissent présager une issue favorable.

De son côté, Junior Dina Ebimbe souhaite également explorer de nouveaux horizons afin d’obtenir davantage de temps de jeu. A cet effet, l’approche de l’OGC Nice tombe à point nommé, et sonne comme un gros coup de soulagement pour ce milieu de terrain polyvalent. N’entrant pas dans les plans de l’Eintracht Francfort, il pourrait se relancer avec les Niçois en Ligue 1.