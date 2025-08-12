Coup de tonnerre : Une star camerounaise se rapproche du PSG

À moins de trois semaines de la fermeture du mercato estival, le PSG s’active encore pour renforcer son effectif. Ce mardi, la presse étrangère assure qu’une star camerounaise pourrait débarquer à Paris dans les jours à venir.

Mercato : Une attaquante de Guingamp va signer au PSG

Le mercato estival bat son plein depuis plusieurs semaines en Europe. Au-delà du football masculin, les équipes féminines s’activent aussi pour se renforcer durant cette période. C’est le cas notamment du PSG féminin. En effet, selon les informations de la presse camerounaise, Naomi Eto serait dans le viseur du Paris Saint Germain.

Après avoir perdu Marie-Antoinette Katoto, le club de la capitale aurait manifesté son intérêt pour l’attaquante de 20 ans. Après six mois avec l’En Avant Guingamp, l’internationale camerounaise des moins de 20 ans serait en passe de rejoindre les Parisiennes. Après un premier essai mitigé il y a quelques mois, le PSG aurait pris la décision de donner une nouvelle chance à Naomi Eto.

🟥 INFO – Naomi Eto (20 ans) va s’engager prochainement avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. 🔜⏳🇨🇲 pic.twitter.com/1xwiGIeZQ5 — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 12, 2025

Formée à l’Académie de football Roger Milla, la native de Yaoundé avait débarqué en France l’hiver passé en provenance d’Amazones FAP. À en croire le portail Allez les Lions, Eto devrait s’engager jusqu’en 2027 avec le PSG féminin. Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais les discussions seraient bien avancées entre les différentes parties.

Brassard de capitaine sur le biceps, elle avait conduit les Lioncelles Indomptables vers leur première qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U20. Le Paris Saint-Germain, en quête de renfort offensif, pourrait miser sur son potentiel. L’avenir de la Lioncelle reste incertain, mais les prochaines semaines seront décisives. Si cette signature se concrétise, Naomi Eto pourrait franchir un cap majeur dans sa jeune carrière.