INFO Mercato : Naples brise encore un plan secret de l’OM

La direction de l’OM s’active pour attirer un nouveau renfort au poste de latéral gauche. Mais elle voit l’une de ses cibles prendre la direction de Naples, l’ayant déjà infligé deux camouflets sur ce mercato.

Mercato : Naples détourne Miguel Gutierrez de l’OM

L’Olympique de Marseille connaît une fin de mercato estival très mouvementée. Et le SCC Naples semble déterminé à écœurer les Phocéens durant cette fenêtre de transfert. En plus de Kevin De Bruyne et Noa Lang, la direction de l’OM voit une autre de ses cibles lui échapper au profit des Azzurri.

Les Phocéens s’activent depuis quelques semaines pour recruter un nouveau latéral gauche. L’objectif est de compenser le départ de Quentin Merlin. Pour ce faire, ils surveillaient de près Miguel Gutierrez de Gérone. Le profil de l’Espagnol, polyvalent et prometteur, correspondrait aux exigences de Roberto De Zerbi. Sauf que l’OM devra vite abandonné cette piste défensive.

Nessun intoppo: Miguel Gutierrez sarà un giocatore del Napoli ✅



Lo conferma Alfredo Pedullà, che svela la possibile data delle visite mediche: queste avverranno dopo la fine del ritiro a Castel di Sangro ⌛



L'esperto di mercato smentisce, inoltre, l'ipotesi di una clausola… pic.twitter.com/VTsUa1j93B — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) August 12, 2025

Le média transalpin Il Mattino rapporte que c’est bien le SCC Naples qui est proche de rafler la mise. Le club napolitain aurait déjà passé un accord avec Miguel Gutierrez sur la base d’un contrat de 4 ans. Il ne resterait plus qu’à finaliser la transaction avec Gérone pour un montant de 20 millions d’euros, bonus compris. Ce nouveau revers face à Naples interroge sur la capacité de l’OM à finaliser ses derniers dossiers.