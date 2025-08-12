Mercato ASSE : Les dessous de la signature de Chico Lamba

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est prononcé sur la signature et la prestation de l’une des recrues du club. Il est dithyrambique sur le nouveau joueur.

Mercato : Chico Lamba pense pouvoir progresser à l’ASSE

Chico Lamba fait partie des sept recrues estivales de l’ASSE. Il a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le défenseur central est en provenance du FC Arouca au Portugal. International Espoirs portugais, il a pris part à l’Euro U21 en juin dernier, avant sa signature officielle dans le Forez, le 7 juillet dernier 2025.

Justifiant son choix, le nouveau joueur des Verts avait avoué avoir été séduit par le projet stéphanois. « La décision de venir ici n’a pas été simple, mais le projet m’a convaincu’’, avait-il expliqué sur le site internet du club dont l’objectif cette saison est de remonter en Ligue 1.

« Je suis venu ici parce que j’ai la volonté de développer certains aspects de mon jeu. Je pense que l’AS Saint-Etienne est le club où je peux progresser », a indiqué Chico Lamba, avant d’annoncer la couleur sur son ambition personnelle. ‘’Mon objectif, c’est de jouer dans les plus grands championnats européens. Ma venue à l’ASSE est un pas en avant dans cette perspective », a-t-il déclaré.

ASSE : Horneland voit Lamba comme un joueur de Ligue 1, il est noté 4/10 après Laval

Un mois après sa signature dans le Forez, le joueur de 22 ans a disputé son premier match sous le maillot des Verts, face au Stade Lavallois (3-3), lors de la journée de la Ligue 2, samedi dernier.

Selon Le Progrès, il a déçu les attentes. Le quotidien régional lui a ainsi attribué la note de 4/10.

Pourtant, Eirik Horneland s’était enflammé lors de la signature de Chico Lamba. « Je me sens un coach chanceux d’avoir un joueur de ce niveau, c’est un top joueur pour son âge. Il a beaucoup d’expérience avec le Portugal, c’est un joueur de niveau Ligue 1. On a eu de la chance de le faire signer en Ligue 2 », avait déclaré le coach de l’ASSE.

Il l’avait ensuite encensé après le match amical perdu contre Cagliari (0-1). « Si on regarde, il a fait une très belle prestation avec Mickaël Nadé le match contre Cagliari. Ils ont mis beaucoup de présence physique, de qualité à la relance. Chico Lamba a montré qu’il pouvait jouer à rythme élevé. En plus, il a une personnalité en or que j’apprécie énormément », s’était réjoui Eirik Horneland.