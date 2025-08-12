Mercato PSG: Accord entre Gianluigi Donnarumma et Man City ?

Poussé vers la sortie au PSG avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un transfert à Manchester City. Le gardien de but italien est intéressé par le projet mancunien.

Mercato PSG : Manchester City discute avec le clan Donnarumma

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger aux conditions fixées par le Paris Saint-Germain. Face à l’intransigeance du portier italien, les dirigeants parisiens ont investi 55 millions d’euros pour aller chercher Lucas Chevalier à Lille. Depuis vendredi, l’international français de 23 ans s’est officiellement engagé avec le PSG jusqu’en juin 2030.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG fait un geste pour le départ de Donnarumma

À voir

OM : Pablo Longoria surprend avec une importante annonce !

Une arrivée qui signe la fin de l’histoire entre Donnarumma et le Champion de France. Écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi soir, l’ancien portier de l’AC Milan pourrait débarquer en Premier League dans les jours à venir.

En effet, selon les informations relayées ce mardi après-midi par le journaliste Fabrice Hawkins, « Manchester City surveille Gianluigi Donnarumma au cas où Ederson quitterait le club. Les négociations sont en cours avec le gardien de but. Les conditions personnelles ne poseront pas de problème, car Donnarumma est très intéressé par ce transfert. »

D’après RMC Sport, le club anglais considère Donnarumma comme le profil idéal pour tourner la page Ederson. Sous contrat jusqu’en 2026, l’expérimenté portier brésilien se serait mis d’accord contractuellement avec Galatasaray, qui aurait fait une offre de 3 millions d’euros à Manchester City pour le recruter, selon Fanatik. De son côté, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se montrer gourmand dans ce dossier.

Le Paris SG attend entre 25 et 30M€ pour Donnarumma

Après RMC Sport, Fabrizio Romano confirme que Manchester City aurait ouvert des négociations avec l’entourage de Gianluigi Donnarumma en vue d’un transfert. Toujours selon la même source, le numéro 1 du PSG serait désormais la priorité de Pep Guardiola pour compenser le très probable départ d’Ederson. Le journaliste italien assure que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos demanderaient 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Donnarumma.

🚨 Manchester City made contact with PSG to ask for Donnarumma deal conditions.



Current PSG request around €50m, deemed too high + deal would only be possible if Éderson leaves.



Chelsea are NOT in the race. Gigio will soon clarify his position — info follows @FabriceHawkins. pic.twitter.com/qnD1mV4peq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

« Manchester City a pris contact avec le PSG pour demander les conditions du contrat de Donnarumma. Demande actuelle du PSG autour de 50 millions d’euros, jugée trop élevée plus un accord ne serait possible qu’en cas de départ d’Ederson. Chelsea n’est pas dans la course. Gigio clarifiera bientôt sa position », explique Fabrizio Romano.

À voir

OL Mercato : Lyon négocie le transfert d’une star

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tente une solution inédite pour Donnarumma

Pour autant, plusieurs sources italiennes assurent que le Paris SG pourrait finalement se laisser convaincre par un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros pour céder Donnarumma. Un montant largement dans les cordes de Manchester City, où Pep Guardiola a validé ce choix.