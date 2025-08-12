OL Mercato : Lyon négocie le transfert d’une star

L’OL a réduit considérablement son effectif pendant ce mercato d’été. Mais il reste encore Nemanja Matic, dont le départ serait en négociations.

L’OL a changé de visage et de cap depuis la démission de John Textor et la nomination de Michele Kang aux postes de présidente du club et de PDG du groupe Eagle Football. La nouvelle Direction a procédé au dégraissage de l’effectif, afin de réduire la masse salariale du club comme l’a recommandé la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Ainsi, Lucas Perri, Jordan Veretout, Adryelson et Duje Caleta-Car ont été transférés. Avant son départ, John Textor avait transféré Rayan Cherki à Manchester City contre 36,5 M€, hors bonus. Il avait également acheté Matt Turner à Nottingham Forest contre 8 M€. Mais ce dernier ne correspondait pas au profil recherché par Paulo Fonseca au poste de Lucas Perri. Ainsi, le gardien de but américain a été cédé à New England Revolution en Major League Soccer.

Prêté la saison dernière, avec des options d’achat, Saïd Benrahma, Johann Lepenant et Amin Sarr ont aussi été transférés définitivement. Avec tous ces départs, l’Olympique Lyonnais a réussi à baisser considérablement sa masse salariale, faisant une économie estimée à 55 M€.

OL : Paulo Fonseca ne compte pas sur Nemanja Matic

Cependant, le club n’en a pas fini avec les départs. L’indésirable Paul Akouokou est poussé dehors. Idem pour Nemanja Matic, dont le salaire est estimé à 400 000 €, possède la plus importante rémunération du vestiaire actuel des Gones. Malgré son salaire élevé, il n’a pas la confiance de l’entraîneur de Lyon.

Depuis la saison dernière, Paulo Fonseca ne compte pas sur le milieu défensif serbe. Pour preuve, il était resté sur le banc de touche lors de la double confrontation décisive avec Manchester United, en quarts de finale de la Ligue Europa, en avril 2025.

Mercato : Des négociations confirmées pour le départ de Matic

Selon les confidences de Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, à Olympique-et-Lyonnais, les responsables du club rhodanien négocient le départ du joueur de 37 ans. « Le Serbe discute actuellement avec son club pour trouver une solution qui convienne à tout le monde », assure le média spécialisé.

Nénamoins, il est peu probable que Nemanja Matic accepte de baisser son salaire alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat. En revanche, il est possible qu’un accord soit trouvé pour une séparation à l’amiable. En effet, Lyon économiserait 4,8 M€ s’il trouve une porte de sortie à l’ancien milieu de terrain de Chelsea et Manchester United.