Mercato OM: McCourt répond en personne à Allegri pour Rabiot

Auteur d’une grande saison sous les couleurs de l’OM, Adrien Rabiot serait la priorité de son ancien entraîneur à la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, qui officie désormais sur le banc de l’AC Milan. Frank McCourt, le propriétaire du club marseillais, a évoqué la situation de son joueur de 30 ans.

McCourt : « Que Rabiot, Balerdi, Greenwood et Gouiri restent à l’OM »

Arrivé gratuitement l’été passé, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme le patron du milieu de terrain à l’Olympique de Marseille. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé au Paris Saint-Germain a mis tout le vélodrome dans sa poche avec ses prestations XXL.

Et tout logiquement, les performances de Rabiot ont attisé l’intérêt de plusieurs grands clubs en Europe. Selon la presse italienne, son ancien mentor à la Juve, nommé fraîchement à la tête de l’AC Milan aimerait le convaincre de le rejoindre en Lombardie durant ce mercato estival.

Sauf que les dirigeants marseillais tiennent à garder leurs meilleurs joueurs pour la saison prochaine afin de permettre à Roberto De Zerbi de disposer d’une équipe compétitive en Ligue des Champions. Dans une longue interview accordée ce dimanche au JDD, Frank McCourt a ainsi fermé la porte à un départ de plusieurs cadres de l’équipe, dont Adrien Rabiot.

« Que Rabiot, Balerdi, Greenwood et Gouiri restent à l’OM, c’est mon souhait. Maintenant, je ne suis ni le directeur sportif ni le président. Mon objectif, c’est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long termes. Concernant les joueurs mentionnés, notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour d’eux », a prévenu l’homme d’affaires américain.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français devrait ainsi connaître sa deuxième saison sous le maillot de l’OM durant l’exercice 2025-2026. Sauf si un prétendant se présente avec une offre hors du marché.