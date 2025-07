Info Mercato RC Lens : Un indésirable du FCN plaît au RCL !

Au FC Nantes, les départs se multiplient. Le prochain victime pourrait être Alban Lafont, devenu un indésirable depuis quelques mois. Le gardien de but français de 26 ans pourrait donc rejoindre le RC Lens.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Alban Lafont

Durant ce mercato estival, le RC Lens fait du poste de gardien de but une priorité. Le club a récemment perdu Mathew Ryan, en fin de contrat, et fait face désormais à un possible départ de Hervé Koffi, en partance pour le SCO Angers sous forme de prêt. En coulisses, les recruteurs lensois s’activent pour compenser ces vides, avec l’arrivée d’un autre portier expérimenté.

Sur le marché, le nom de Yehvann Diouf raisonne avec insistance, mais aux dernières nouvelles, la possibilité de le voir jouer au RC Lens commence par devenir improbable. En effet, le gardien de but du Stade de Reims aurait trouvé un accord avec le FC Torino en Italie, ce qui aurait refroidit l’intérêt des Artésiens qui se tournent désormais vers Alban Lafont. racing-club-de-lens-mercato-rc-lens-rcl

Une cible déjà compromise ?

Relégué dans la hiérarchie des portiers au FC Nantes, le Français d’origine Burkinabè est en quête d’un nouveau point de chute. A Cet effet, le RC Lens pourrait lui être le meilleur endroit. Selon les informations du journaliste Luca Bendoni de Sky Sports, les Sang et Or suivent de près la situation du natif de Ouagadougou. Ils souhaitent lui offrir la chance de se relancer après une saison difficile sous Antoine Kombouaré.

Reste à savoir si le nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, serait d’accord pour cette approche, car il compte sur Alban Lafont pour la saison prochaine. Dans les médias français, on parle d’un retournement de situation qui pourrait voir le joueur de 26 ans redevenu le gardien de but numéro un des Canaris.

