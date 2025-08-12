Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo recale un prétendant !

Le départ d’Arnaud Kalimuendo du Stade Rennais est annoncé. Mais le crack rennais vient de déchirer une offre d’un club de Premier League.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo refuse une offre venue d’Angleterre

Après une saison moins fructueuse, le Stade Rennais veut rebondir. Le tacticien sénégalais Habib Beye veut changer les choses et il secoue son vestiaire. L’ancien coach du Red Star veut des joueurs engagés, prêts à défendre les couleurs du club. Il réclame aussi du renfort. Problème : certains cadres sont annoncés sur le départ.

Arnaud Kalimuendo est l’un d’eux. Et les prétendants ne manquent pas. Selon The Athletic, Newcastle, Brentford et Leeds suivent de près l’attaquant. Leeds avait même trouvé un accord avec Rennes pour un transfert à 25 M€, mais le joueur a refusé l’offre.

Brentford ou Newcastle peuvent-ils le convaincre ? Les dirigeants bretons, eux, espèrent encaisser un joli montant. À 23 ans, Kalimuendo sort d’une saison à 18 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Un rendement qui attire aussi l’AC Milan, la Juventus, l’AS Roma, Stuttgart ou encore l’Eintracht Francfort.