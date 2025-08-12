Mercato : Ilya Zabarnyi est officiellement un joueur du PSG

Trois jours après l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG tient sa seconde recrue d’envergure de ce mercato estival. Ilya Zabarnyi rejoint officiellement les rangs du club de la capitale en provenance de Bournemouth.

Mercato : Ilya Zabarnyi signe au PSG

Après un feuilleton interminable, Ilya Zabarnyi débarque enfin à Paris. Le défenseur central ukrainien rejoint le PSG pour un bail longue durée en provenance de Bournemouth. Trois jours après avoir officialisé la signature du gardien de but français, Lucas Chevalier pour 55 millions d’euros, le club de la capitale s’offre sa deuxième grosse recrue de l’intersaison.

Au bout de plusieurs mois de négociations, les dirigeants du PSG ont trouvé un accord avec leurs homologues de Bournemouth pour un transfert de l’international ukrainien contre un chèque de 66 millions d’euros, bonus compris. Le Champion de France et d’Europe a officialisé l’arrivée de sa nouvelle recrue ce mardi matin. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Ilya Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club », écrit le club parisien.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

« Nous sommes heureux de poursuivre le renforcement de notre collectif avec la signature d’Ilya Zabarnyi. Ilya est un joueur international de talent et un grand professionnel – il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons sur le long terme au Paris Saint-Germain », s’est réjoui, de son côté, Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est personnellement impliqué dans les négociations pour faire craquer le club anglais qui réclamait forcément 70 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Le principal concerné n’a pas caché sa joie après la signature de son contrat de cinq ans. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », a déclaré le natif de Kiev, qui pourrait déjà connaître son grand baptême sous les ordres de Luis Enrique dès ce mercredi.

Fraîchement parisien, Zabarnyi devrait faire le déplacement à Udine avec le groupe du Paris Saint-Germain pour la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, mercredi soir, selon les informations du journaliste Loïc Tanzi du quotidien L’Équipe. Pour autant, le défenseur central ne participera pas à la rencontre, mais voyagera tout de même avec ses nouveaux partenaires. Il s’entraînera donc pour la première fois avec la tunique parisienne ce mardi soir à 19h00 à Udine. Une séance entraînement ouverte à la presse.