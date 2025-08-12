INFO Mercato : Opération secrète de l’OM pour Joel Ordonez

L’OM insiste pour recruter Joel Ordonez avant la fermeture du mercato. Les Phocéens élaborent même un plan audacieux pour débloquer ce dossier, quitte à sacrifier un attaquant.

Mercato OM : Une vente pour débloquer le dossier Joel Ordonez

L’Olympique de Marseille poursuit ses efforts sur ce marché en vue de renforcer son effectif, et en particulier sa défense. La Provence indique en effet que la direction phocéenne n’a pas renoncé à recruter Joël Ordonez. Le défenseur équatorien de 21 ans est sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en 2028.

Il dispose déjà d’un palmarès impressionnant avec le club belge (champion de Belgique, Coupe-Supercoupe) et d’une participation notable en Ligue des champions. Le projet OM ne laisse pas aussi indifférent. Joel Ordonez est très séduit par l’idée de rejoindre le club marseillais, indique les médias belges et équatoriens.

Jonathan Rowe, le prix du sacrifié

Toutefois, le principal obstacle à ce transfert concerne son prix. Le Club Bruges ne souhaite pas négocier en dessous de 30 millions d’euros. Une somme que l’OM ne peut pas débourser sans vendre. C’est là que le plan marseillais prend tout son sens. Pour financer l’opération, l’OM pourrait sacrifier un joueur : Jonathan Rowe.

L’ailier britannique a brillé durant cette préparation estivale. Ses performances ont alerté plusieurs clubs européens. Besiktas, Fenerbahçe, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame seraient sur ses traces. Son prix de vente est estimé à environ 20 millions d’euros. Marseille peut donc boucler le transfert de Joel Ordonez en débloquant les fonds nécessaires grâce à la vente d’un de ses joueurs offensifs.