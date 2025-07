Mercato FC Nantes : Ça se confirme pour Alban Lafont !

Ces derniers jours, des sources ont annoncé un revirement de situation pour Alban Lafont, qui pourrait poursuivre son aventure au FC Nantes grâce à l’arrivée de l’entraîneur Luis Castro. Désormais, cette possibilité semble confirmée par le technicien portugais de 63 ans, qui s’est exprimé sur la hiérarchie des portiers.

FC Nantes : Luis Castro évoque le cas Alban Lafont

Nouvellement arrivé sur les bancs de touche du FC Nantes, Luis Castro s’est présenté aux médias locaux ce lundi 30 juin 2025 lors d’une conférence de presse. Ce fût l’occasion pour lui de dévoiler son staff technique composé de six techniciens expérimentés, dont quatre Portugais et deux Français. Il a également profité de cette sortie médiatique pour livrer ses premières impressions sur sa signature au FC Nantes.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Énorme revirement pour Alban Lafont ?

À voir Mercato ASSE : Un ancien Vert proche d’un grand retour !

Dans la foulée, Luis Castro a été interrogé sur la situation d’Alban Lafont, ainsi que sur la hiérarchie des gardiens de but. Le technicien portugais de 63 ans s’est montré prudent dans ses propos, mais qui laissant toutefois entrevoir la possibilité de garder le portier français d’origine burkinabè au-delà de cette saison : Alban Lafont, gardien du FC Nantes

« Tous les joueurs qui sont ici avec nous comptent. Après, c’est le terrain qui définira les choix qu’on fera. Tous les joueurs qui sont ici sont des joueurs de Nantes… C’est pour vous dire qu’il faut faire les meilleurs choix pour le FC Nantes. On a quatre gardiens en ce moment. On va regarder les quatre, voir comment ils travaillent et on décidera. On fonctionnera comme pour les autres postes », a-t-il déclaré sans évoquer le nom d’Alban Lafont.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Décision prise pour Alban Lafont ?

Le natif de Ouagadougou a déjà repris l’entraînement avec ses coéquipiers nantais. C’est donc à lui donc de chercher à renverser la tendance pour convaincre Luis Castro à le maintenir au FC Nantes cette saison, et signer ainsi son grand retour en tant que titulaire indiscutable.

À voir AS Monaco : L’énorme promesse de Paul Pogba à l’ASM !