Mercato RC Lens : Robin Rissier est Lensois ! (Off)

Dans une annonce faite sur ses réseaux sociaux ce vendredi 4 juillet 2025,le RC Lens a officialisé la signature de Robin Rissier. Le gardien de but français de 20 ans est arrivé en Artois en provenance du RC Strasbourg.

Mercato : Robin Rissier rejoint le RC Lens

Le RC Lens tient désormais le remplaçant de Mathew Ryan, parti cet été, après la fin de son contrat. À partir de la saison prochaine, le club artésien peut compter sur Robin Rissier, auteur d’une saison aboutie avec le RC Strasbourg. Le jeune portier de 20 ans a séduit grâce à ses performances avec les Alsaciens. Le RC Lens a officialisé sa signature ce jeudi avec les détails suivants :

« Gardien prometteur et talentueux, façonné au travers d’un parcours formateur et linéaire, Robin Risser rallie l’Artois. Le natif de Colmar et international Espoirs français s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons et endossera le rôle de gardien numéro 1. »

Robin Rissier devient ainsi la première recrue lensoise de ce mercato estival, après les départs de Facundo Medina (l’OM), Hervé Koffi (SCO Angers), Juma Bah (OGC Nice) et d’autres joueurs. S’adressant au média officiel du RC Lens, Jean-Louis Leca, directeur sportif des Sang et Or, a fait l’éloge de sa nouvelle recrue :