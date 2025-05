Crise à l’OL : Comment John Textor compte relancer le club

John Textor, président de l’OL et d’Eagle Football Group, a rompu le silence en faisant une mise au point sur la situation financière que traversent le club et le groupe.

OL : Le patron d’Eagle FootbalI évoque des investissements massifs

Les révélations de L’Équipe concernant la pression de l’UEFA sur l’OL et une proposition « d’accord négocié » pour le redressement financier du club rhodanien, afin d’éviter une exclusion des Lyonnais des coupes européennes, ont suscité la réaction de John Textor. Il est sorti du silence pour clarifier la situation d’Eagle Football Group.

Lisez aussi : OL : Tout s’écroule à l’Olympique Lyonnais avec John Textor

À voir Mercato OM : Jordan Torunarigha vers Marseille cet été !

Il dénonce d’emblée des « demi-vérités dangereuses » concernant la situation financière de l’Olympique Lyonnais. « L’UEFA proposera, comme à son habitude, un accord à l’amiable qui imposera à notre club des normes de performance qui nous permettront de retrouver la viabilité », a-t-il rappelé sur le site internet du club, avant de se montrer rassurant :

« Mes partenaires chez Eagle Football (Holding) ont investi massivement dans l’OL afin de reconstruire sa compétitivité. Depuis décembre 2022 (date du rachat du club), nous avons investi directement plus de 293 millions d’euros. »

Textor : « Nous devons continuer à lever des fonds propres »

L’homme d’affaires américain affirme qu’il est toujours actif dans la recherche de moyens pour rééquilibrer les finances du club lyonnais et du groupe Eagle Football.

Lisez aussi : OL : Réaction de Fonseca au péril financier lyonnais

À voir PSG-Arsenal : L’incroyable message de Donnarumma pour Mbappé