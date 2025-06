ASSE Mercato : Communiqué officiel pour une signature

Dans un communiqué officiel, l’ASSE a confirmé une signature officielle pour une durée de trois années, soit jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.

L’ASSE prolonge son partenariat avec Kelyps Intérim

Partenaire de l’ASSE depuis juillet 2022, Kelyps Intérim a prolongé sa collaboration avec le club ligérien. Le groupe ligérien spécialisé dans le recrutement par intérim, CDD et CDI et l’AS Saint-Etienne poursuivent leur aventure jusqu’à l’été 2028. Selon le club relégué en Ligue 2, le logo de son partenaire sera bien visible notamment sur la face du maillot des Verts lors de la saison 2025-2026.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un jeune attaquant sur le départ

À voir OL : Les raisons de la rétrogradation de Lyon par la DNCG

Le président de l’ASSE et les responsables du Groupe Kelyps, basé entre le stade Geoffroy-Guichard et le Centre sportif Robert-Herbin, se sont dit heureux de la prolongation de leurs engagements. « Je me réjouis de la poursuite de notre partenariat avec Kelyps sur plusieurs saisons. Par ses valeurs, son rôle clé pour l’emploi sur notre territoire, et sa fidélité à nos côtés, Kelyps est un acteur important du projet ambitieux que nous portons pour l’ASSE », a déclaré Ivan Gazidis.

Lisez aussi : L’extraordinaire retour de l’ASSE en Ligue 1

« Le Groupe Kelyps est très heureuse et reconnaissante de poursuivre cette belle collaboration avec l’AS Saint-Étienne, qui incarne des valeurs qui nous tiennent à cœur : la proximité, l’engagement collectif et l’esprit d’équipe […]. Nous remercions l’ASSE pour sa confiance renouvelée. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune de rester un acteur de proximité, tout en affirmant nos ambitions de développement à l’échelle nationale », ont exprimé Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy, fondateurs et dirigeants du Groupe Kelyps.