Coup de tonnerre : Le RC Lens perd une grosse cible !

Une nouvelle cible ambitieuse en attaque échappe une fois de plus au RC Lens. Il s’agit de Sebastiano Esposito, un joueur récemment pisté, mais qui va finalement signer à la Fiorentina.

Mercato RC Lens : Sebastiano Esposito, une piste à oublier

Ces derniers jours, les tentatives menées par le RC Lens pour renforcer sa ligne d’attaque peinent à se concrétiser. Récemment, le club nordiste s’était positionné pour recruter Mathias Kvistgaarden, international danois évoluant à Brøndby IF, mais ce dernier a finalement rejoint Norwich City, snobant l’intérêt des Sang et Or. Pour vite se relancer, la direction lensoise avait alors activé le plan B, à savoir la signature de Sebastiano Esposito.

L’attaquant italien de 23 ans avait été repéré par le RC Lens lors de son passage en prêt au FC Empoli. Il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives, avant de retourner à l’Inter Milan, puis de grappiller quelques minutes lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Les Artésiens envisageaient de le recruter cet été en raison de ses performances, mais aux dernières nouvelles, il ne devrait pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

La Fiorentina en pôle position

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito est désormais plus que jamais proche de rejoindre la Fiorentina. Le club italien, grâce à ses bonnes relations avec les Nerazzurri, a réussi à convaincre le joueur de 23 ans de rejoindre ses rangs. Ainsi, un accord de 6 millions d’euros a été trouvé pour boucler cette opération. Si le transfert se confirme, le RC Lens devra se tourner vers une autre cible, avec l’espoir de concrétiser cette fois-ci.