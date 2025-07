Mercato Barça : La piste Ademola Lookman lancée, mais…

Ce n’est plus un secret pour personne : Ademola Lookman fait partie des options offensives envisagées par le FC Barcelone pour renforcer sa ligne d’attaque. Après l’échec du dossier Nico Williams, les Catalans envisageraient de lancer leurs assauts sur l’attaquant nigérian, mais un souci majeur s’impose actuellement.

Mercato FC Barcelone : Hansi Flick attiré par Ademola Lookman

Au FC Barcelone, l’objectif demeure le même : recruter un ailier gauche de haut niveau pour renforcer le dispositif d’Hansi Flick, avec Raphinha en meneur de jeu la saison prochaine. Dans cette optique, la direction catalane s’était lancée sur la piste de Nico Williams, qui s’était proposé par le biais de ses agents. Finalement, le deal a capoté, car l’international espagnol d’origine ghanéenne a prolongé son contrat jusqu’en juin 2035 avec l’Athletic Bilbao.

Suite à cet échec, le FC Barcelone est revenu sur ses cibles initiales, avec un intérêt particulier pour Luis Díaz et Marcus Rashford. En parallèle, Rafael Leão et Ademola Lookman font également partie de la short-list d’Hansi Flick. Selon les informations du média espagnol Sport, le technicien allemand de 60 ans mise actuellement sur l’ailier colombien de 28 ans, mais Liverpool FC n’est pas vendeur.

De plus, les Reds réclament 80 millions d’euros si le joueur devait rejoindre le FC Barcelone. Ce montant représente un véritable obstacle pour les Catalans, qui tentent tout de même de le faire baisser. En attendant, Deco et ses collaborateurs ont un plan B : Ademola Lookman.

Ademola Lookman, une cible compromise par Ter Stegen ?

À en croire la même source, Hansi Flick considère l’attaquant nigérian comme étant la cible parfaite pour répondre à ses attentes offensives. Outre sa polyvalence, il est à la fois buteur et passeur, doté en plus d’une palette technique impressionnante. Sans aucun doute, le technicien allemand souhaite le voir porter les couleurs du FC Barcelone, si la piste Luis Díaz venait à échouer.

En Italie, l’Atalanta Bergame ne s’oppose pas au départ du joueur de 27 ans. Le club réclame 50 millions d’euros, une somme qui ne semble pas constituer un obstacle pour les Culés. En revanche, le bémol dans ce dossier concerne Marc-André ter Stegen. N’étant plus en odeur de sainteté au Barça, le gardien de but se trouve actuellement dans une situation tendue, impliquant également son agence.

Les mêmes agents, qui soutiennent le souhait du portier allemand de rester en Catalogne, défendent aussi les intérêts d’Ademola Lookman. Par conséquent, si les relations ne sont plus au beau fixe entre l’agence et le FC Barcelone à cause de Ter Stegen, cela pourrait sérieusement compromettre les négociations. Ce qui ne serait pas favorable à Ademola Lookman. Pour l’instant, aucune décision n’a encore été prise par Deco. La situation reste à surveiller…