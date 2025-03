Mercato : Le PSG prêt à dépenser une fortune en Ligue 1 !

Séduit par les réussites de Bradley Barcola et Désiré Doué, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, serait prêt à dépenser une fortune pour piocher encore en Ligue 1 lors du prochain mercato estival.

PSG : Vers un mercato explosif en Ligue 1 ?

Poursuivant sa politique de recrutement de jeunes talents français, le Paris Saint-Germain pourrait une fois de plus investir massivement en Ligue 1 pour renforcer son effectif, ciblant deux profils clés pour un montant avoisinant les 80 millions d’euros. En attaque, Luis Campos serait toujours sous le charme d’un espoir français, révélation de ces deux dernières saisons dans le championnat local.

En effet, Livefoot assure ce dimanche que si la piste menant à Rayan Cherki, le meneur de jeu de l’OL, semble compromise en raison des relations tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, l’intérêt du PSG pour Maghnes Akliouche est toujours aussi vif. Le milieu offensif de l’AS Monaco aurait particulièrement impressionné le Parc des Princes et le staff parisien lors de la dernière confrontation entre les deux équipes.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la Principauté, l’international espoir français a déjà avoué être flatté par l’intérêt du Paris Saint-Germain. Cependant, les dirigeants monégasques ne comptent pas brader Maghnes Akliouche et réclameraient au moins 50 millions d’euros pour le laisser partir cet été, soit le montant investi pour Bradley Barcola et Désiré Doué. L’autre investissement pourrait concerner un gardien de but qui brille aussi en Ligue 1.

Lucas Chevalier à la place de Donnarumma cet été ?

Ce dimanche, le site Transfermarkt révèle que Luis Enrique aimerait se séparer de Gianluigi Donnarumma à l’issue de la saison. Alors que le gardien de but italien a publiquement affiché son souhait de retourner à Milan, où l’Inter aimerait l’installer comme le successeur de Yann Sommer, le coach du PSG aimerait voir débarquer Lucas Chevalier pour prendre sa place la saison prochaine.

En pleine ascension, le portier du LOSC a démontré sa capacité à briller en Ligue des Champions cette saison. Lié à son club formateur jusqu’en 2027, l’international français de 23 ans est évalué à 30 millions d’euros. Au total, le PSG serait donc prêt à dépenser 80 millions d’euros en Ligue 1 pour renforcer l’effectif de Luis Enrique dans quelques mois.