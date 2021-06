PSG Mercato : La venue de Varane officialisée après Donnarumma ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 11:00

Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été. Désireux de s’offrir un nouveau défenseur central de rang mondial, le PSG pourrait accueillir le joueur de 28 ans.

Le PSG a pris la température pour Raphaël Varane

Après l’arrivée déjà officialisée de Georginio Wijnaldum et celle pratiquement acquise de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter là. Comme l’a annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale va renforcer considérablement son effectif en vue des batailles à venir. Surtout en Ligue des Champions. À la recherche d’un nouveau renfort défensif pour compenser le départ de Thiago Silva, le vice-champion de France s’est positionné pour récupérer Raphaël Varane cet été.

À un an de la fin de son engagement avec le Real Madrid, l’international français n’a pas renouvelé son bail et Florentino Pérez n’exclut pas de le mettre sur le marché. Selon les informations du site Foot Mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont même déjà rapprochés de l’entourage de l’ancien protégé de Zinédine Zidane. Toujours en à croire le média sportif, le directeur sportif parisien s’apprête à passer aux choses sérieuses dans ce dossier, puisque le club madrilène a fixé ses exigences pour un éventuel transfert de Raphaël Varane.

Raphaël Varane au PSG pour 60M€ ?

En fin de contrat en juin 2022, l’ancien défenseur central du RC Lens est en pleine réflexion sur son avenir après dix années passées sous le maillot du Real Madrid, un club avec lequel il a tout gagné. Notamment quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018). Désireux de s’offrir un nouveau challenge, le natif de Lille a jusqu’à présent éconduit toutes les offres de prolongation soumises par sa direction.

Une ouverture que le Paris SG voudrait exploiter pour recruter Varane cet été. Le Real Madrid ne dit pas forcément non, mais attend en retour un chèque d’au moins 60 millions d’euros. Les dirigeants parisiens devront aussi parvenir à battre la concurrence anglaise de Chelsea et Manchester United dans ce dossier.

Affaire à suivre…