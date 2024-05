Mercato LOSC : Offensives entamées pour Leny Yoro, le PSG doublé ?

Le nom de Leny Yoro du LOSC va bien revenir dans le mercato estival, surtout à cause de l’intérêt du PSG et des clubs anglais et le grand Real Madrid déjà passés à l’acte pour tenter de le recruter.

Mercato LOSC, ca bouge déjà fort pour Leny Yoro

En réalisant sa première vraie grande saison complète en Ligue 1, le jeune Leny Yoro ne pouvait que s’attendre à animer le mercato estival. Le joueur de Lille OSC est bien entendu dans le viseur des plus grands européens, dont le jamais très loin Paris Saint-Germain. Mais en plus du club de la capitale, des formations anglaises et espagnole s’empoignent pour l’extirper de l’effectif lillois dès l’ouverture du mercato estival.

Le Paris Saint-Germain connait les qualité du jeune Leny Yoro bien connu de son conseiller football Luis Campos. L’actuel dirigeant parisien officiait à tant que directeur sportif dans le nord de la France avant de descendre dans la capitale française. Avec les belles prestations réalisées par le natif de Saint-Maure, le recruter au club Parisien est vite devenu comme une nécessité.

Cette saison qui tire à sa fin, le défenseur central de 18 ans a disputé 29 matchs de Ligue 1 à tant que titulaire sur les 31 qu’il totalise, s’offrant même le luxe de marquer deux buts face à Toulouse FC et le Stade Rennais. Il n’en fallait pas plus pour que le jeune défenseur séduise les plus grands clubs d’Europe, au rang desquels le Real Madrid et des écuries anglaises.

Le PSG, déterminé à l’enrôler pour prévenir définitivement les incertitudes liées à l’état de physique de Presnel Kimpembe ne fera pas l’économie de ses fonds dans l’atteinte de son objectif. Il devra cependant se réveiller, car selon les dernières informations, deux clubs anglais seraient déjà entrés en pourparler avec le LOSC dans le but de le recruter, sans oublier le passage du Real Madrid à l’offensive pour également l’avoir.

Transfert de Leny Yoro, un gros facteur bloquant pour le PSG

Le prix a payer, plus de 70 millions d’euros, pourrait aider le PSG à avoir le dernier mot, même si Leny Yoro n’est estimé qu’à 40 millions d’euros par les agences spécialisées. Pour Lille OSC, pas question de laisser filer son franco-ivoirien sous contrat jusqu’en juin 2025 pour moins de 70M€.

Les prochaines semaines s’annoncent déjà décisives sur ce dossier puisque le Real Madrid prendrait très au sérieux sa volonté de mettre le grappin sur le joueur pour grossir son contingent de footballeurs français la saison prochaine. Et les arguments ne manquent pas côté Merengue. Outre l’arrivée très prochaine de Kylian Mbappé, Edouardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy sont déjà sous le drapeau madrilène et se feraient un immense bonheur à l’intégrer au sein de leur club.

Cette piste est clairement privilégiée par la famille du jeune défenseur soucieux de faire suivre au jeune Leny la même trajectoire aussi stable que celle de Raphaël Varane. Le joueur formé au RC Lens avait rejoint les merengue dès 2011. Il n’a quitté ce club que 10 ans plus tard à l’approche de la fin de sa carrière. Les trophées significatifs qu’il a glané sont le bel exemple auquel ils incitent leur enfant, selon la famille proche.