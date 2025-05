Mercato PSG : Liverpool tremble déjà pour Ibrahima Konaté !

Placé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Ibrahima Konaté pourrait être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival. D’ailleurs, les dirigeants de Liverpool commenceraient déjà à craindre pour l’avenir de leur défenseur central français.

Mercato PSG : Liverpool craint un départ libre pour Ibrahima Konaté

Le média espagnol Relevo confirme que le Paris Saint-Germain surveille avec attention la situation d’Ibrahima Konaté. Avec les départs attendus de Marquinhos, Lucas Hernandez et Milan Skriniar, le club de la capitale souhaite renforcer son arrière garde et voit le joueur de Liverpool comme une option crédible à moyen terme.

Lisez aussi : Info Mercato : Ibrahima Konaté au PSG ? La voie se dégage !

À voir Mercato OL : Rudi Garcia, la raison secrète de son limogeage

Depuis quelques mois, le nom de l’international français revient régulièrement dans l’actualité du Paris Saint-Germain, club phare de sa ville natale. Un intérêt qui ne semble pas déplaire à Ibrahima Konaté, bien au contraire.

« Je viens de là-bas, c’est ma ville, où mes parents et ma famille résident. Où tous mes amis sont. J’ai grandi avec des gens. Lorsque j’étais à Leipzig et qu’il y avait eu Leipzig-PSG, bah ils étaient pour le PSG. Au lieu de me supporter, moi avec qui ils avaient grandi », rappelait le défenseur central des Reds à Téléfoot en février passé.

Cependant, le PSG n’est pas seul sur le dossier. À la recherche de renfort au même poste, le Real Madrid s’intéresserait également à Ibrahima Konaté. Et à quelques jours de l’ouverture du mercato estival, Relevo rapporte que les Merengues n’ont pas prévu de passer à l’action pour recruter le compatriote de Kylian Mbappé cet été.

Proche d’officialiser l’arrivée libre du latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, le club madrilène voudrait refaire le même coup avec Ibrahima Konaté l’année prochaine. L’ancien défenseur central de Paris FC n’ayant toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2026.

À voir Mercato OM : Après Luis Henrique, un autre départ se précise

Lisez aussi : Ibrahima Konaté au Paris SG ? Liverpool tient son successeur

De son côté, le Paris SG pourrait mettre les bouchées doubles pour convaincre Konaté de rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Connaissant la puissance financière du club de Nasser Al-Khelaïfi, le champion de Premier League redoute une décision radicale de son numéro 5 dans les semaines à venir.