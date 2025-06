Mercato PSG : Ibrahima Konaté arrête une décision radicale !

À un an de la fin de son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté n’a toujours pas signé de prolongation, ce qui attise l’intérêt du PSG et du Real Madrid. Annoncé sur le départ cet été, le défenseur central français a pris une décision forte pour son avenir.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté vise un départ libre l’été prochain

Déçu de l’offre de sa direction, Ibrahima Konaté a récemment mis un stop aux discussions avec Liverpool en vue d’une prolongation de son contrat qui expire en juillet 2026 et selon Foot Mercato, l’international français souhaite partir librement dans un an.

« Ibrahima Konaté souhaite changer d’air l’été prochain, à l’issue de son contrat. Conscient que la situation n’était pas à son avantage, le club de la Mersey avait lancé des discussions pour une prolongation, mais pour le moment, elles n’ont pas abouti. Plusieurs clubs sont déjà au courant et à l’affût pour une possible signature. Parmi lesquels on trouve le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. D’autres clubs sont intéressés à l’idée de le récupérer libre », explique le journaliste Santi Aouna, qui ajoute que « le principal intéressé a une préférence pour le Real Madrid. »

Après avoir perdu Trent Alexander-Arnold, parti gratuitement au Real Madrid, cet été, Liverpool pourrait ainsi voir partir Konaté dans les mêmes conditions à l’été 2026. À priori, le natif de Paris ne sera pas disponible sur le marché cet été, sauf si sa volonté de quitter les Reds dans un an pousse le club de la Mersey à le mettre sur le marché dès maintenant. Dans ce cas, il faudra au moins 60 millions d’euros pour le laisser partir d’ici le 1er septembre prochain. Affaire à suivre donc…